«Лилль» разгромил «Бордо» и поднялся на третье место

«Лилль» с разгромным счетом победил «Бордо» в матче 11-го тура чемпионата Франции (3:0). «Доги» поднялись на 3-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Бордо» с 15 баллами располагается на 7-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

11-й тур

«Лилль» — «Бордо» — 3:0 (1:0)

Голы: Андре, 22 (1:0). Юсуф Языджи, 62 — с пенальти (2:0). Реми, 90+1 (3:0).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти (Сумаоро, 46), Габриэл, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Андре, Иконе (Бамба, 74), Юсуф Языджи, Сумаре, Осимен (Реми, 58).

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Мексер, Бенито, Паблу, Аит Беннассер (Калу, 64), Отавиу, Бриан (Адли, 51), Де Превиль, Камано (Маджа, 72), Хван Ый Джо.

Предупреждения: Аит Беннассер, 15. Косьельни, 59.

Судья: Делажо.

26 октября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

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