«Лилль» обыграл «Лион» и одержал третью победу подряд

«Лилль» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Франции победил «Лион» — 1:0. На 33-й минуте отличился Лоик Реми.

«Лилль» с 49 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, команда одержала третью победу подряд. «Лион» (40) — седьмой.

Чемпионат Франции. Лига 1

28-й тур

«Лилль» — «Лион» — 1:0 (1:0)

Гол: Реми, 33.

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Брадарич, Андре, Ренату Санчеш, Иконе (Сумаре, 83), Реми (Гайтан, 79), Бамба (Мандава, 90+3), Осимен.

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер (Траоре, 68), Дюбуа, Аннерсен, Тузар (Какере, 79), Ауар (Террье, 62), Гимарайнс, Дембеле, Корне, Токо-Экамби.

Предупреждения: Реми, 45+1. Токо-Экамби, 57. Траоре, 70. Тузар, 78.

Судья: Бастьен (Франция).

8 марта. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».