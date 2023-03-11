Дубль Ляказетта на последних минутах спас «Лион» от поражения в матче с «Лиллем»

«Лилль» сыграл вничью с «Лионом» в матче 27-го тура чемпионата Франции — 3:3. Встреча прошла на стадионе «Пьер Моруа».

В первом тайме голов забито не было. После перерыва нападающий хозяев Жонатан Дэвид открыл счет, а через некоторое время оформил дубль, реализовав пенальти. Почти сразу 20-летний Брэдли Барколя забил за гостей. На 79-й минуте Дэвид записал на свой счет третий мяч. В конце встречи нападающий «Лиона» Александр Ляказетт, вышедший на замену на 72-й минуте, оформил дубль за 6 минут и спас команду от поражения.

«Лион» набрал 40 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Лилль» с 46 очками идет на 6-й строчке.