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Игрок менхенгладбахской «Боруссии» Коне: ««Интерес «ПСЖ» — это здорово, отличный клуб»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Куадио Коне прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «ПСЖ».

«Интерес «ПСЖ» — это здорово. Я родился в Париже, и это отличный клуб, который играет в Лиге чемпионов и имеет в составе выдающихся игроков. Когда ты играешь с ними, ты можешь только совершенствоваться. Но сейчас я в «Боруссии» и полностью сосредоточен на игре за команду. Посмотрим, что произойдет в будущем», — приводит слова Коне Goal.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Боруссию». Контракт Коне рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: Goal
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 20 3 3 66-25 63
2
 Марсель 26 17 4 5 49-25 55
3
 Монако 26 15 6 5 55-36 51
4
 Ланс 26 14 9 3 40-21 51
5
 Ренн 26 14 4 8 45-29 46
6
 Лилль 26 13 6 7 46-33 45
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лорьян 26 11 7 8 38-36 40
9
 Лион 26 11 6 9 39-28 39
10
 Реймс 26 9 13 4 34-26 40
11
 Тулуза 26 9 5 12 41-46 32
12
 Клермон Фут 26 9 7 10 26-34 34
13
 Нант 26 6 10 10 27-34 28
14
 Монпелье 26 9 3 14 41-46 30
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 Страсбур 26 4 10 12 30-44 22
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 Осер 26 5 7 14 23-49 22
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 Аяччо 26 6 3 17 20-47 21
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 Брест 26 5 8 13 27-42 23
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