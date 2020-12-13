«Лилль» обыграл «Бордо» и вышел на первое место в чемпионате Франции

«Лилль» победил «Бордо» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей Жонатан Бамба и Жозе Фонти. У гостей отличился Тома Башич.

«Лилль» набрал 29 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. У идущего вторым «ПСЖ» 28 очков и сегодняшний матч с «Лионом» в запасе. «Бордо» на 11-м месте — 19 очков.

Чемпионат Франции. Лига 1

14-й тур

«Лилль» — «Бордо» — 2:1 (2:1)

Голы: Бамба, 17 (1:0). Башич, 29 (1:1). Жозе Фонти, 45 (2:1).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик (Тиагу Джало, 83), Мандава, Ботман, Андре, Иконе (Шека, 78), Сумаре (Веа, 78), Давид (Юсуф Языджи, 62), Бурак Йылмаз, Бамба.

«Бордо»: Костиль, Байс, Пундже, Сабали (Кватенг, 83), Паблу, Бен Арфа, Отавиу, Башич (Адли, 63), Де Превиль (Бриан, 64), Уден (Маджа, 83), Зеркан (Хван Ый Джо, 64).

Предупреждения: Де Превиль, 24. Байс, 88.

Судья: Ваттеллье.

13 декабря. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».