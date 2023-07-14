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Сегодня, 17:06

Месси отписался от «ПСЖ» в соцсетях

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Аргентинский нападающий Лионель Месси отписался от аккаунта «ПСЖ» в одной из социальных сетей. Футболист покинул команду этим летом.

Отметим, форвард все еще подписан на «Барселону». На свой нынешний клуб «Интер Майами» он пока не подписался.

36-летний футболист выступал за «ПСЖ» на протяжении двух сезонов. За это время нападающий провел 75 матчей, забив 32 гола и отдав 35 результативных передач.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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