Луиш Фигу оценил перспективы Мбаппе в «Реале»

Бывший полузащитник сборной Португалии и «Реала» Луиш Фигу поделился мнением о возможном переходе форварда Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«С точки зрения мирового престижа ни одна команда не может предложить тебе столько, сколько «Реал», — цитирует Фигу El Chiringuito.

Ожидается, что летом, когда завершится контракт Мбаппе с «ПСЖ», футболист станет игроком «Реала».

В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 37 игр, забил 38 мячей и сделал 8 голевых передач.