Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим пообщался с журналистами перед матчем 35-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена".

- Мы продолжим играть с позиции уверенности, а не страха. Это война, которую нам нужно вести ежедневно. Еще ничего не ясно, именно поэтому мы трудимся каждый день, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Мы выложимся по-максимуму. У нас было много упущенных возможностей, но нужно отметить, что у нашей команды есть сильные стороны.

Тренерский штаб, игроки – все настроены на то, чтобы справиться с поставленной задачей. "Сент-Этьен" – сильный клуб. Они находятся на четвертом месте неспроста. У них мощный состав. Нам нужно будет проявить бдительность и выложиться на поле, чтобы преуспеть в этой встрече.

Фалькао – опытный игрок, который всегда выступал на самом высоком уровне. Он привык, что его команда находится на верхних строчках в турнирной таблице. Футболист с таким отношением к игре не хочет, чтобы его клуб покинул лигу 1, и он это показал своей игрой в последнем матче. Текущее положение дел заключается в том, что у нас 33 очка. Ситуация непростая, но нам нужно относиться к этому трезво и оставаться сосредоточенными.

Матч "Монако" - "Сент-Этьен" состоится 5 мая и начнется в 18.00 по московскому времени.

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