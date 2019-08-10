Леонарду Жардим: "Матч с "Лионом" продолжался 30 минут"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал поражение от "Лиона" со счетом 0:3 в 1-м туре лиги 1. На 30-й минуте монегаски остались в меньшинстве после удаления Сеска Фабрегаса.

– Анализировать не так сложно, – цитирует AFP Жардима. – Матч продолжался всего 30 минут. "Монако" совершил серьезные индивидуальные ошибки. Это не стратегические ошибки. У нас опытные игроки. Но так бывает. "Монако" часто терял мяч, хотя игроки очень старались. Мы заплатили за свои ошибки. Я уже попросил руководство усилить атаку. Фалькао? Если он будет готов, то сыграет в следующем матче. То же касается и Головина. Удаление Фабрегаса? Это изменило игру.