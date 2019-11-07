Леонардо раздражают частые разговоры Зидана о Мбаппе

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо недоволен тем фактом, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в СМИ часто высказывается о нападающем парижан Кильяне Мбаппе. Он считается приоритетной целью для мадридцев.

— Это немного раздражает нас, — цитирует Леонардо L'Equipe. — Сейчас не время постоянно обсуждать игрока нашей команды, это уже не впервые. Думаю, что это должно прекратиться.

Очень уважаю Зидана, но не стоит трогать одного из лучших футболистов мира. Мы очень рады, что он играет за нашу команду, у него еще 2,5 года контракта.

Все о трансферах — здесь