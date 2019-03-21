Леандро Паредес: "Месси - спокойный и скромный парень"

Полузащитник "ПСЖ" и сборной Аргентины Леандро Паредес заявил, что старается многому научиться у своего партнера по национальной команде Лионеля Месси. Он также добавил, что форвард "Барселоны" является скромным и спокойным человеком.

- Конечно, я учусь у Месси, - приводит слова Паредеса Clarin. - Он всегда разговаривает с нами и просит следить за его движениями. Месси - наш лидер, мы хотим помочь ему выиграть Кубок Америки. Играть с Лионелем - это сбывшаяся мечта. Он очень спокойный и скромный парень.

Напомним, Паредес был игроком "Зенита" с 2017 по 2018 год. Этой зимой 24-летний аргентинец перешел в "ПСЖ", подписав контракт, рассчитанный до 2023 года.

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