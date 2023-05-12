Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 23:51

«Ланс» в меньшинстве обыграл «Реймс» в матче лиги 1

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Ланс» — «Реймс» — 2:1.
Фото Global Look Press

«Ланс» дома обыграл «Реймс» в матче 35-го тура чемпионата Германии — 2:1.

На 19-й минуте встречи защитник хозяев поля Кевин Дансо получил прямую красную карточку и покинул поле. Через 4 минуты форвард гостей Фолэрин Балоган открыл счет, реализовав пенальти.

На 40-й минуте полузащитник «Ланса» Пшемыслав Франковски сравнял, забив с пенальти. На 55-й минуте Секу Фофана вывел команду вперед.

«Ланс» набрал 75 очков и занимает второе место в турнирной таблице лиги 1. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет 3 очка, но у парижан еще матч в запасе.

«Реймс» находится на 10-й строчке (50).

Франция. Лига 1. 35-й тур
12 мая, 22:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
2:1
Реймс

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Ланс
ФК Реймс
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Баскетболиста НБА Маркканена призвали в финскую армию
У поддержавшей россиян норвежской лыжницы — новые неприятности. Она покинет НОК своей страны
В Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28
Путин поручил создать условия для снижения оттока россиян за рубеж
В Луганске прогремели два взрыва
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» предлагает 30 миллионов евро за защитника «Реала» Менди

Лига 1: «Монако» — «Лиль», «ПСЖ» — «Аяччо» и другие матчи 35-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 25 3 6 79-35 78
2
 Ланс 35 22 9 4 59-27 75
3
 Марсель 34 21 7 6 62-34 70
4
 Монако 34 19 7 8 68-51 64
5
 Лилль 34 17 8 9 60-41 59
6
 Ренн 34 17 5 12 56-38 56
7
 Лион 34 16 8 10 57-41 56
8
 Ницца 34 13 12 9 42-32 51
9
 Клермон Фут 34 14 8 12 37-44 50
10
 Лорьян 34 14 9 11 48-46 51
11
 Реймс 35 12 14 9 42-37 50
12
 Монпелье 34 13 4 17 56-57 43
13
 Тулуза 34 12 6 16 48-55 42
14
 Брест 34 8 11 15 38-50 35
15
 Осер 34 8 10 16 32-56 34
16
 Страсбур 34 8 11 15 46-55 35
17
 Нант 34 6 14 14 35-50 32
18
 Аяччо 34 6 5 23 22-61 23
19
 Труа 34 4 10 20 42-73 22
20
 Анже 34 3 5 26 28-74 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.05 22:00
Ланс – Реймс
 2 : 1
13.05 18:00
Страсбур – Ницца
 - : -
13.05 22:00
ПСЖ – Аяччо
 - : -
14.05 14:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
14.05 16:00
Брест – Осер
 - : -
14.05 16:00
Монпелье – Лорьян
 - : -
14.05 16:00
Ренн – Труа
 - : -
14.05 16:00
Тулуза – Нант
 - : -
14.05 18:05
Монако – Лилль
 - : -
14.05 21:45
Марсель – Анже
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 27 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 28 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости