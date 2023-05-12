«Ланс» в меньшинстве обыграл «Реймс» в матче лиги 1

«Ланс» дома обыграл «Реймс» в матче 35-го тура чемпионата Германии — 2:1.

На 19-й минуте встречи защитник хозяев поля Кевин Дансо получил прямую красную карточку и покинул поле. Через 4 минуты форвард гостей Фолэрин Балоган открыл счет, реализовав пенальти.

На 40-й минуте полузащитник «Ланса» Пшемыслав Франковски сравнял, забив с пенальти. На 55-й минуте Секу Фофана вывел команду вперед.

«Ланс» набрал 75 очков и занимает второе место в турнирной таблице лиги 1. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет 3 очка, но у парижан еще матч в запасе.

«Реймс» находится на 10-й строчке (50).