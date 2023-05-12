«Ланс» в меньшинстве обыграл «Реймс» в матче лиги 1
«Ланс» дома обыграл «Реймс» в матче 35-го тура чемпионата Германии — 2:1.
На 19-й минуте встречи защитник хозяев поля Кевин Дансо получил прямую красную карточку и покинул поле. Через 4 минуты форвард гостей Фолэрин Балоган открыл счет, реализовав пенальти.
На 40-й минуте полузащитник «Ланса» Пшемыслав Франковски сравнял, забив с пенальти. На 55-й минуте Секу Фофана вывел команду вперед.
«Ланс» набрал 75 очков и занимает второе место в турнирной таблице лиги 1. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет 3 очка, но у парижан еще матч в запасе.
«Реймс» находится на 10-й строчке (50).
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|25
|3
|6
|79-35
|78
|
2
|Ланс
|35
|22
|9
|4
|59-27
|75
|
3
|Марсель
|34
|21
|7
|6
|62-34
|70
|
4
|Монако
|34
|19
|7
|8
|68-51
|64
|
5
|Лилль
|34
|17
|8
|9
|60-41
|59
|
6
|Ренн
|34
|17
|5
|12
|56-38
|56
|
7
|Лион
|34
|16
|8
|10
|57-41
|56
|
8
|Ницца
|34
|13
|12
|9
|42-32
|51
|
9
|Клермон Фут
|34
|14
|8
|12
|37-44
|50
|
10
|Лорьян
|34
|14
|9
|11
|48-46
|51
|
11
|Реймс
|35
|12
|14
|9
|42-37
|50
|
12
|Монпелье
|34
|13
|4
|17
|56-57
|43
|
13
|Тулуза
|34
|12
|6
|16
|48-55
|42
|
14
|Брест
|34
|8
|11
|15
|38-50
|35
|
15
|Осер
|34
|8
|10
|16
|32-56
|34
|
16
|Страсбур
|34
|8
|11
|15
|46-55
|35
|
17
|Нант
|34
|6
|14
|14
|35-50
|32
|
18
|Аяччо
|34
|6
|5
|23
|22-61
|23
|
19
|Труа
|34
|4
|10
|20
|42-73
|22
|
20
|Анже
|34
|3
|5
|26
|28-74
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.05
|22:00
|
Ланс – Реймс
|2 : 1
|13.05
|18:00
|
Страсбур – Ницца
|- : -
|13.05
|22:00
|
ПСЖ – Аяччо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Клермон Фут – Лион
|- : -
|14.05
|16:00
|
Брест – Осер
|- : -
|14.05
|16:00
|
Монпелье – Лорьян
|- : -
|14.05
|16:00
|
Ренн – Труа
|- : -
|14.05
|16:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|14.05
|18:05
|
Монако – Лилль
|- : -
|14.05
|21:45
|
Марсель – Анже
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|27
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2
Новости