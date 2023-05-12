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Сегодня, 20:43

«ПСЖ» предлагает 30 миллионов евро за защитника «Реала» Менди

Ана Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» сделал «Реалу» предложение о покупке защитника Ферлана Менди.

По информации El Nacional, парижане предлагают 30 миллионов евро за 27-летнего игрока в следующее трансферное окно. Однако, президент «Реала» Флорентино Перес отпустит защитника только за сумму в 45 миллионов евро.

Французский футболист играет за мадридский клуб с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл аз команду 25 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Источник: El Nacional
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Ферлан Менди
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 25 3 6 79-35 78
2
 Ланс 34 21 9 4 57-26 72
3
 Марсель 34 21 7 6 62-34 70
4
 Монако 34 19 7 8 68-51 64
5
 Лилль 34 17 8 9 60-41 59
6
 Ренн 34 17 5 12 56-38 56
7
 Лион 34 16 8 10 57-41 56
8
 Ницца 34 13 12 9 42-32 51
9
 Клермон Фут 34 14 8 12 37-44 50
10
 Лорьян 34 14 9 11 48-46 51
11
 Реймс 34 12 14 8 41-35 50
12
 Монпелье 34 13 4 17 56-57 43
13
 Тулуза 34 12 6 16 48-55 42
14
 Брест 34 8 11 15 38-50 35
15
 Осер 34 8 10 16 32-56 34
16
 Страсбур 34 8 11 15 46-55 35
17
 Нант 34 6 14 14 35-50 32
18
 Аяччо 34 6 5 23 22-61 23
19
 Труа 34 4 10 20 42-73 22
20
 Анже 34 3 5 26 28-74 14
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