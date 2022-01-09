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«Ланс» благодаря голу на 89-й минуте обыграл «Ренн»

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«Ланс» в матче 20-го тура чемпионата Франции обыграл «Ренн» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Уэс Саид на 89-й минуте встречи.

После этого матча «Ланс» с 30 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице, «Ренн» с 31 очком — на четвертой строчке.

Франция. Лига 1. 20-й тур
08 янв, 23:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
1:0
Ренн
Голы
Саид, 89 (1:0)
Ланс
Лека Франковски (Жан, 70 ) Медина Дансо Гради Клаусс Дукуре Фофана (Сотока, 85 ) Какюта (Саид, 70 ) Калимуэндо Да Кошта (Берг, 70 )
Ренн
Доган Алемдар Трюффер Баде Омари Ассиньон Сантамария Мартен (Гирасси, 90) Майер (Тэ, 56) Террье (Доку, 56) Лаборд Буриго (Чауна, 76)
Предупреждения
Медина 16  -  Буриго 86
Судьи
Бастьен

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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