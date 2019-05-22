"Ланс" переиграл "Пари" в плей-офф за выход в лигу 1

"Ланс" выиграл у "Пари" в первом матче плей-офф за выход в лигу 1. Нападающий Тьерри Амброз, арендованный "Лансом" у "Манчестер Сити", на 16-й минуте открыл счет. Хозяева на последних минутах смогли сравнять счет благодаря голу Марко Малетича. Дополнительное время обошлось без голов и победителя команды выявили в серии пенальти, где точнее оказались кроваво-золотые.

24 мая "Ланс" сыграет с "Труа" в финале плей-офф. Победитель проведет два матча с 18-й командой лиги 1 за право выступать в высшем дивизионе.

Чемпионат Франции

Лига 2

Плей-офф

"Пари" : "Ланс" - 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0, 0:0)

Голы: Амброз, 16 (0:1); Малетич, 90+1 (1:1).

Серия пенальти: 4-5.