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Кюрзава согласовал с «ПСЖ» продление контракта до 2024 года

08:54
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Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава продлит контракт с клубом, сообщает GFFN со ссылкой на RMC Sport.

По сведениям источника, парижане согласовали с 27-летним французом контрактна четыре года. Действующее соглашение игрока истекало 30 июня 2020 года.

Ранее сообщалось об интересе к Кюрзава со стороны «Челси», «Арсенал», «Атлетико» и «Милана».

В сезоне-2019/20 Кюрзава провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил гол и заработал шесть желтых карточек.

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