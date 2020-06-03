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Кюрзава поддержал протесты против расизма

18:54
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Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава опубликовал новый пост в Twitter.

Правосудие для Адама. Правосудие для Джорджа. Правосудие для всех..." — написал Курзава.

Ранее в Миннеаполисе офицеру полиции было предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США. В поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

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