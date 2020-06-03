Кюрзава поддержал протесты против расизма
18:54
Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава опубликовал новый пост в Twitter.
Правосудие для Адама. Правосудие для Джорджа. Правосудие для всех..." — написал Курзава.
Justice pour Adama— layvin kurzawa 20 (@layvinkurzawa) June 2, 2020
Justice for George
Justice pour tous ...
Aujourd'hui j'ai vu une france qui marche ensemble ??? #blacklivesmatter #notoracism pic.twitter.com/rcKHge1kYU
Ранее в Миннеаполисе офицеру полиции было предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США. В поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...