Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 08:09

Гальтье об удалении Неймара: «Вторая желтая была очень суровым наказанием»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Неймар.
Фото Global Look Press

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал удаление бразильского нападающего Неймара в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (2:1).

На 61-й минуте арбитр Клеман Тюрпен показал бразильцу желтую карточку за подножку, а спустя две минуты вторую — за симуляцию.

«Неймар переключался, чередовал темп, и я могу понять его гнев — он очень хотел сыграть еще два матча на чемпионате мира. Он был немного расстроен. Я еще могу понять симуляцию, она заслуживает желтой, но карточка, показанная минутой ранее, — это очень суровое наказание по сравнению с тем количеством фолов на Неймаре, и это отнюдь не мелкие нарушения», — приводит слова Гальтье RMC.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу лиги 1, набрав 44 очка за 16 туров. Следующий матч в рамках 17-го тура чемпионата Франции парижане сыграют против «Ланса» 1 января 2023 года, начало — 22.45 мск.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова
Кто и зачем придумал спорт? Разбираемся со старой тайной
Командир группы ЗВО рассказал о боях на передовой обороны близ Торского в ДНР
Лавров сообщил о полученном по дипканалам обещании США по Украине
Американский журналист рассказал об организации ЦРУ диверсий на территории РФ
Дважды в одну воду: «Аватар 2» покажут в кинотеатрах России с 22 декабря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» обыграл «Страсбур». Неймар заработал удаление за симуляцию

Лига 1, 16-й тур: «Реймс» — «Ренн», «Марсель» — «Тулуза» и другие матчи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 14 2 0 45-10 44
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Монако 16 9 3 4 32-23 30
6
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
7
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
8
 Лион 16 7 3 6 27-20 24
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 16 5 4 7 19-25 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Аяччо 16 4 3 9 15-24 15
14
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
15
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
16
 Нант 16 2 8 6 17-24 14
17
 Осер 16 3 4 9 16-34 13
18
 Брест 16 3 4 9 18-32 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 16 2 2 12 15-35 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.12 17:00
Аяччо – Анже
 1 : 0
28.12 17:00
Труа – Нант
 0 : 0
28.12 19:00
Осер – Монако
 2 : 3
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 0 : 2
28.12 23:00
Брест – Лион
 2 : 4
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 2 : 1
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 - : -
29.12 23:00
Марсель – Тулуза
 - : -
29.12 23:00
Ницца – Ланс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 11 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости