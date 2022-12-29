Гальтье об удалении Неймара: «Вторая желтая была очень суровым наказанием»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал удаление бразильского нападающего Неймара в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (2:1).

На 61-й минуте арбитр Клеман Тюрпен показал бразильцу желтую карточку за подножку, а спустя две минуты вторую — за симуляцию.

«Неймар переключался, чередовал темп, и я могу понять его гнев — он очень хотел сыграть еще два матча на чемпионате мира. Он был немного расстроен. Я еще могу понять симуляцию, она заслуживает желтой, но карточка, показанная минутой ранее, — это очень суровое наказание по сравнению с тем количеством фолов на Неймаре, и это отнюдь не мелкие нарушения», — приводит слова Гальтье RMC.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу лиги 1, набрав 44 очка за 16 туров. Следующий матч в рамках 17-го тура чемпионата Франции парижане сыграют против «Ланса» 1 января 2023 года, начало — 22.45 мск.