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Сегодня, 13:13

Каземиру назвал Месси одним из лучших футболистов в истории

Екатерина Савостина
Корреспондент

Полузащитник «Реала» Каземиру высказался о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Он игрок, в которого влюбляются все, кто его видит. Если ты любишь футбол, ты любишь Месси. Он один из трех лучших игроков в истории.

После его ухода из «Барселоны», можно было увидеть, насколько он был важен для команды. Он снова приедет на «Сантьяго Бернабеу» в скором времени, но мы будем готовы», — приводит слова Каземиру Ok Diario.

В текущем сезоне 34-летний аргентинец провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

Источник: https://okdiario.com/diariomadridista/real-madrid/casemiro-kroos-modric-yo-nos-entendemos-mirada-190445
Лионель Месси
ФК Реал
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 ПСЖ 23 17 5 1 51-19 56
2
 Ницца 23 13 4 6 36-19 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Страсбур 23 11 5 7 45-29 38
5
 Ренн 23 11 4 8 43-21 37
6
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
7
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
9
 Ланс 23 9 6 8 36-33 33
10
 Нант 23 9 5 9 30-28 32
11
 Лилль 23 8 8 7 31-35 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
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 Брест 23 7 7 9 28-35 28
14
 Реймс 23 6 9 8 27-27 27
15
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16
 Труа 23 5 6 12 20-31 21
17
 Лорьян 23 4 8 11 20-38 20
18
 Метц 23 4 8 11 24-43 20
19
 Бордо 23 4 8 11 34-58 20
20
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
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11.02 23:00
ПСЖ – Ренн
 - : -
12.02 19:00
Монпелье – Лилль
 - : -
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 - : -
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Брест – Труа
 - : -
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 - : -
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Нант – Реймс
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Ланс – Бордо
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Жонатан Давид

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