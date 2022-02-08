Каземиру назвал Месси одним из лучших футболистов в истории

Полузащитник «Реала» Каземиру высказался о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Он игрок, в которого влюбляются все, кто его видит. Если ты любишь футбол, ты любишь Месси. Он один из трех лучших игроков в истории.

После его ухода из «Барселоны», можно было увидеть, насколько он был важен для команды. Он снова приедет на «Сантьяго Бернабеу» в скором времени, но мы будем готовы», — приводит слова Каземиру Ok Diario.

В текущем сезоне 34-летний аргентинец провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.