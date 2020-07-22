Ковач хочет пригласить в «Монако» Йовича и Костича

Новый главный тренер «Монако» Нико Ковач определился с первыми трансферными целями. Он хочет пригласить форварда «Реала» Луку Йовича и полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича, сообщает Sport Bild. Ранее Ковач работал с сербскими игроками в немецком клубе, который возглавлял с 2016 по 2018 год.

22-летний Йович перешел в «Реал» из «Айнтрахта» летом 2019 года за 60 миллионов евро, но не оправдал надежд руководства. В 25 матчах за «сливочных» серб забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 32 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 гожа.

27-летний Костич забил 12 голов и сделал 18 результативных передач в 50 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 32 миллиона евро.