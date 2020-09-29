Когда вернется Головин?

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин продолжает восстановление после травмы ноги, уже приступил к работе с мячом, но сможет выйти на поле не раньше середины октября.

Хавбек получил повреждение — надрыв мышцы задней поверхности бедра — в конце августа в матче чемпионата Франции с «Метцем» (1:0). Из-за этого он пропустил сентябрьские игры сборной России в Лиге наций и не вызван на октябрьские встречи. (Александр Бобров)