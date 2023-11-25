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Сегодня, 11:40

Энрике прокомментировал разгромную победу «ПСЖ» над «Монако»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о разгромной победе над «Монако» (5:2) в 13-м туре французской лиги 1.

«Это прекрасная победа, потому что мы знаем, что всегда тяжело играть после международного перерыва. Мы провели только одну тренировку со всей командой. Есть игроки, которые много путешествовали. Эта победа укрепляет нашу идею командной игры», — цитирует Энрике пресс-служба «ПСЖ».

Парижане лидируют в чемпионате Франции — 30 очков после 13 матчей. «Монако» с 24 очками занимает третье место.

Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 9 3 1 34-11 30
2
 Ницца 12 7 5 0 13-4 26
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 12 5 5 2 15-11 20
5
 Реймс 12 6 2 4 17-15 20
6
 Ланс 12 4 4 4 13-13 16
7
 Гавр 12 3 6 3 12-13 15
8
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
9
 Нант 12 4 2 6 17-23 14
10
 Монпелье 11 3 4 4 15-14 13
11
 Марсель 11 3 4 4 12-13 13
12
 Метц 12 3 4 5 12-18 13
13
 Ренн 12 2 6 4 16-16 12
14
 Тулуза 12 2 6 4 13-16 12
15
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
16
 Лорьян 12 2 5 5 15-21 11
17
 Клермон Фут 11 2 3 6 8-14 9
18
 Лион 11 1 4 6 9-19 7
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32 тур
33 тур
34 тур
24.11 23:00
ПСЖ – Монако
 5 : 2
25.11 19:00
Клермон Фут – Ланс
 - : -
25.11 23:00
Страсбур – Марсель
 - : -
26.11 15:00
Ницца – Тулуза
 - : -
26.11 17:00
Лорьян – Метц
 - : -
26.11 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
26.11 17:00
Нант – Гавр
 - : -
26.11 19:05
Ренн – Реймс
 - : -
26.11 22:45
Лион – Лилль
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 14
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Эдон Жегрова

Эдон Жегрова

Лилль

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 10 1 3
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
Юсуф Ндайишимие

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Ницца

 11 1 2
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