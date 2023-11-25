Энрике прокомментировал разгромную победу «ПСЖ» над «Монако»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о разгромной победе над «Монако» (5:2) в 13-м туре французской лиги 1.

«Это прекрасная победа, потому что мы знаем, что всегда тяжело играть после международного перерыва. Мы провели только одну тренировку со всей командой. Есть игроки, которые много путешествовали. Эта победа укрепляет нашу идею командной игры», — цитирует Энрике пресс-служба «ПСЖ».

Парижане лидируют в чемпионате Франции — 30 очков после 13 матчей. «Монако» с 24 очками занимает третье место.