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Клеман о ничьей с «Марселем»: «Горжусь и доволен игроками «Монако»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (1:1).

«Мы встречались с хорошей командой и отлично провели первый тайм как с мячом, так и без него. Темп матча был с интенсивностью, над которой мы работали на тренировках. Мы были хороши в организации, но не добились успеха, так как мы могли вести 2:0, 3:0 или даже в четыре мяча после первых 45 минут.

В начале второго тайма мы знали, что «Марсель» будет атаковать благодаря поддержке болельщиков. Именно в такой ситуации нам еще нужно набраться опыта. Но команда продолжает расти. Я горжусь и доволен моими игроками», — приводит слова Клемана официальный сайт клуба.

Полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.

После этого матча «Монако» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Марсель» с 43 очками — на третьей строчке.

ФК Марсель
ФК Монако
Филипп Клеман
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 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
3
 Марсель 20 13 4 3 40-17 43
4
 Монако 20 11 5 4 43-27 38
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 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
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 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
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 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
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 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
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 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
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 Нант 19 4 9 6 21-24 21
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 Труа 20 4 7 9 31-41 19
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 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
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 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
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 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
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Ницца – Лилль
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 - : -
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