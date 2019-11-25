Кильян Мбаппе рассказал, чего боится в футболе

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Кильян Мбаппе рассказал о своем страхе в футболе. По словам форварда, он боится крупных провалов.

— Иногда я боюсь, — цитирует Spiegel Мбаппе. — Если я проваливаюсь как игрок, у меня возникают сомнения. А когда я проигрываю важный матч, я думаю: это конец? Это было хорошо, но все закончилось!

К счастью, это не длится долго. Потому что хорошая вещь в футболе заключается в том, что у тебя нет много времени, чтобы думать.