Мбаппе поучаствовал в 71 голе за сезон, побив рекорд Анри среди французов

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе отметился голом и двумя результативными передачами в матче 37-го тура лиги 1 с «Монпелье» (4:0).

Таким образом, 23-летний француз поучаствовал в 71 голе в сезоне-2021/22 за парижский клуб и национальную команду.

Нападающий продемонстрировал лучший результат в XXI веке среди французов.

Мбаппе превзошел показатели бывшего нападающего «Арсенала» и сборной Тьерри Анри, который в сезоне-2002/03 поучаствовал в 68 голах.