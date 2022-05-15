Владелец «Нанта» может продать команду израильским инвесторам

Французский клуб «Нант» может быть продан его польским владельцем Вальдемаром Кита израильским инвесторам, сообщает Presse Oceane.

Речь идет о компании, которая располагается в Люксембурге, и она готова приобрести «Нант» уже летом. Сумма возможной продажи клуба — 80 миллионов евро. Решение должно быть принято уже в ближайшее время.

Напомним, что «Нант» в конце прошлой недели стал обладателем Кубка Франции, в финале «канарейки» переиграли с минимальным счетом «Ниццу».