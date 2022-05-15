«Аяччо» вернулся в лигу 1. Корсиканцы не играли в высшем дивизионе с сезона-2013/14

«Аяччо» одержал победу над «Тулузой» (1:0) в матче 38-го тура лиги 2.

Таким образом, корсиканцы заняли второе место в турнирной таблице лиги 2 с 75 очками и вышли в лигу 1.

Отметим, что «Аяччо» примет участие в розыгрыше лиги 1 впервые с сезона-2013/14.

После 38 туров «Тулуза» набрала 79 баллов и также вышла в высший дивизион.