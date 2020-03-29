Кейлор Навас потратил 200 тысяч долларов на возвращение в Коста-Рику

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас заплатил 200 тысяч долларов за перелет в Коста-Рику, сообщает ESPN.

Сообщается, что во время пандемии коронавируса вратарь решил отправится на родину вместе с женой и тремя детьми. Указано, что перелет полностью оплатил сам футболист. В Коста-Рике он должен будет пробыть 14 дней на самоизоляции, так как власти страны требуют этого от всех, кто прибыл из-за границы.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 664 924 человек. Умерших — 30 848, выздоровевших — 140 222. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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