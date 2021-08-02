Керер о поражении в матче за Суперкубок Франции: «ПСЖ» доминировал, но не смог создать для себя реальный шанс забить»

Защитник «ПСЖ» Тило Керер поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Франции против «Лилля» (0:1).

«Думаю, мы доминировали в игре, но не смогли создать для себя реальный шанс забить. Мы хорошо поработали во время подготовки, чувствуем себя хорошо физически, но есть другие вещи, которые нужно улучшить. Соперник очень хорошо защищался, но мы могли бы найти больше места, чтобы создать больше моментов. Мы разочарованы, ведь нам хотелось выиграть этот трофей», — приводит слова Керера официальный сайт клуба.

«Лилль» выиграл турнир впервые в своей истории. «ПСЖ» является рекордсменом по этому показателю — 10 побед.

В прошлом сезоне «Лилль» выиграл чемпионат Франции. Парижане стали победителями Кубка страны.