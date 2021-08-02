Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Франция

Керер о поражении в матче за Суперкубок Франции: «ПСЖ» доминировал, но не смог создать для себя реальный шанс забить»

02:44
Теги:

Защитник «ПСЖ» Тило Керер поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Франции против «Лилля» (0:1).

«Думаю, мы доминировали в игре, но не смогли создать для себя реальный шанс забить. Мы хорошо поработали во время подготовки, чувствуем себя хорошо физически, но есть другие вещи, которые нужно улучшить. Соперник очень хорошо защищался, но мы могли бы найти больше места, чтобы создать больше моментов. Мы разочарованы, ведь нам хотелось выиграть этот трофей», — приводит слова Керера официальный сайт клуба.

«Лилль» выиграл турнир впервые в своей истории. «ПСЖ» является рекордсменом по этому показателю — 10 побед.

В прошлом сезоне «Лилль» выиграл чемпионат Франции. Парижане стали победителями Кубка страны.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Весь мир поддерживает Симону Байлз. А Россия готова сожрать Клишину
Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
Прыжки в высоту, Олимпиада: время начала и где смотреть прямую трансляцию мужского турнира
России пора брать реванш в Токио! Чего ждать 2 августа на Олимпиаде
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд