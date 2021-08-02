Кимпембе: «Поздравляю «Лилль», но это только начало сезона»
Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Франции против «Лилля» (0:1).
«Неизбежно будет разочарование, ведь это финал, и на кону стоял трофей. Больно, но сезон только начался. У нас в команде было довольно много молодых игроков, надо налаживать связь. Поздравляю «Лилль», но это только начало сезона, будем готовиться к остальномым играм. Мы владели мячом, но этого недостаточно, нужно создавать моменты. Нам нужно готовиться к первому матчу с «Труа», необходимо перевернуть страницу и двигаться дальше», — приводит слова Кимпембе официальный сайт клуба.
«Лилль» выиграл турнир впервые в своей истории. «ПСЖ» является рекордсменом по этому показателю — 10 побед.
В прошлом сезоне «Лилль» выиграл чемпионат Франции. Парижане стали победителями Кубка страны.
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