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Кимпембе: «Поздравляю «Лилль», но это только начало сезона»

01:25
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Франции против «Лилля» (0:1).

«Неизбежно будет разочарование, ведь это финал, и на кону стоял трофей. Больно, но сезон только начался. У нас в команде было довольно много молодых игроков, надо налаживать связь. Поздравляю «Лилль», но это только начало сезона, будем готовиться к остальномым играм. Мы владели мячом, но этого недостаточно, нужно создавать моменты. Нам нужно готовиться к первому матчу с «Труа», необходимо перевернуть страницу и двигаться дальше», — приводит слова Кимпембе официальный сайт клуба.

«Лилль» выиграл турнир впервые в своей истории. «ПСЖ» является рекордсменом по этому показателю — 10 побед.

В прошлом сезоне «Лилль» выиграл чемпионат Франции. Парижане стали победителями Кубка страны.

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Сергей Разин все материалы автора

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