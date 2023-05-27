Кантона: «У французского футбола нет истории»

Экс-нападающий «Марселя» и сборной Франции Эрик Кантона критически отозвался об уровне футбола в родной стране.

«У французского футбола нет истории. Это единственная страна в мире, где в одном городе не бывает двух команд. Есть люди, которые любят футбол, есть настоящие болельщики, но не настолько, чтобы было два клуба в одном городе. И, может быть, я старый придурок, но я предпочитаю поддерживать футбол, в котором есть душа, в котором есть что-то, что меня трогает. В Париже я бы лучше поехал на «Ред Стар» в Сент-Уан, чем на «ПСЖ», — приводит Le Parisien Кантона.

Кантонка в 1997 году завершил карьеру. Во Франции он играл за «Осер», «Марсель», «Бордо», «Монпелье» и «Ним».