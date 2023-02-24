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Канчельскис считает, что Головину нет смысла переходить в другую лигу

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Я считаю, что Александр Головин — очень талантливый игрок, и он имеет потенциал для выступлений на более высоком уровне. Однако, я не думаю, что вылет из Лиги Европы должен быть единственным критерием при принятии решения об уходе из клуба. Конечно, каждый игрок стремится выигрывать и выступать в еврокубках, но также важно учитывать другие факторы, такие как роль в команде, игровая практика, тренерский штаб и условия контракта.

В случае Александра Головина, я думаю, что он вполне может оставаться в «Монако» и продолжать свое развитие в этой команде. Тем более, «Монако» разве плохой клуб? Он находится на лидирующих позициях французского чемпионата, поэтому переходить Александру в другую лигу не имеет никакого смысла на сегодняшний день», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Российский футболист выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне Головин провел в составе монегасков 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.

 

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gazzaev-vyrazil-nadezhdu-chto-malkom-i-klaudino-skoro-pomogut-sbornoy-rossii
Александр Головин
Андрей Канчельскис
ФК Монако
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 Марсель 24 16 4 4 48-22 52
3
 Монако 24 15 5 4 53-31 50
4
 Ланс 24 14 7 3 38-19 49
5
 Ренн 24 13 4 7 44-28 43
6
 Лилль 24 12 5 7 43-31 41
7
 Лорьян 24 11 6 7 38-35 39
8
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
9
 Лион 24 10 5 9 36-27 35
10
 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
11
 Тулуза 24 9 5 10 41-42 32
12
 Клермон Фут 24 8 6 10 24-33 30
13
 Нант 24 6 10 8 25-29 28
14
 Монпелье 24 8 2 14 35-45 26
15
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 24 4 8 12 25-40 20
17
 Труа 24 4 7 13 33-53 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
19
 Аяччо 24 5 3 16 18-45 18
20
 Анже 24 2 4 18 20-50 10
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Лилль – Брест
 - : -
25.02 19:00
Анже – Лион
 - : -
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Монпелье – Ланс
 - : -
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Лорьян – Осер
 - : -
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Аяччо – Труа
 - : -
26.02 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
26.02 17:00
Нант – Ренн
 - : -
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Реймс – Тулуза
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Монако – Ницца
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Марсель – ПСЖ
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