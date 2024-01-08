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Канчельскис: «Кузяев пересидел в РПЛ, его европейская карьера будет короткой»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что думает о полузащитнике «Гавра» Далере Кузяеве и его карьере в Европе.

«Кузяев — хороший футболист. Ему надо было намного раньше уезжать в Европу. Далер пересидел в РПЛ и в итоге был вынужден принимать любое предложение, лишь бы поиграть в Европе. Похвально, что он вообще на это решился в 30 лет. К сожалению, из-за возраста его европейская карьера будет короткой. Но могу допустить, что уже этим летом к Кузяеву будут проявлять интерес более именитые европейские клубы, чем «Гавр», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Кузяев перешел в «Гавр» летом 2023 в статусе свободного агента. Ранее он выступал в «Зените». За французский клуб 30-летний россиянин провел 18 матчей, в которых отметился 3 голами.

Андрей Канчельскис
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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12.01 23:00
Марсель – Страсбур
 - : -
13.01 19:00
Монако – Реймс
 - : -
13.01 23:00
Ренн – Ницца
 - : -
14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 17:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
14.01 19:05
Гавр – Лион
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