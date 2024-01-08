Полузащитник «ПСЖ» Солер может перейти в аренду в «Галатасарай»

Полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер может стать игроком команды чемпионата Турции, сообщает Todofichajes.

По данным источника, в услугах 27-летнего испанца заинтересован «Галатасарай». Клуб хочет купить игрока в зимнее трансферное окно. Сумма перехода оценивается в 20 миллионов евро.

Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Солер провел 13 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.