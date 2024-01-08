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Сегодня, 14:20

Полузащитник «ПСЖ» Солер может перейти в аренду в «Галатасарай»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер может стать игроком команды чемпионата Турции, сообщает Todofichajes.

По данным источника, в услугах 27-летнего испанца заинтересован «Галатасарай». Клуб хочет купить игрока в зимнее трансферное окно. Сумма перехода оценивается в 20 миллионов евро.

Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Солер провел 13 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.

ФК Галатасарай
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
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