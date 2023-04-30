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Сегодня, 21:35

Кампуш отреагировал на поражение «ПСЖ» в матче с «Лорьяном»

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Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш прокомментировал поражение парижан в матче 33-го тура лиги 1 с «Лорьяном» (1:3).

«Мы очень хорошо понимаем, что фанаты разочарованы. Мы тоже. Я только что из раздевалки, я видел, что вся команда разочарована поражением. Да, ситуация тяжелая, но мы должны немедленно отреагировать. Мы первые в чемпионате, нельзя терять голову, следует продолжить работу и забрать трофей. Нужно единство. И я уверен, что мы победим.

Я понимаю критику, особенно после поражения. Никто тут не рад происходящему. Сейчас нам нужно, чтобы фанаты, игроки, тренерский штаб и все остальные были едины — ради успешного завершения сезона. Поддерживают ли игроки тренера? Уверен, что да. Мы проделали тяжелую работу в течение очень сложного сезона. Мы все вместе от начала и до конца. Фанаты справедливо недовольны, но и все мы разочарованы. Мы в «ПСЖ» требуем от каждого немедленной реакции», — сказал Кампуш в эфире Canal+.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 75 очков. «Лорьян» располагается на 10-й строчке — 48 очков.

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Гальтье — о поражении от «Лорьяна»: «Мы допустили большое количество технических ошибок»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 32 20 7 5 59-31 67
3
 Ланс 32 19 9 4 54-25 66
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
9
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
10
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
11
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
12
 Тулуза 32 12 5 15 48-54 41
13
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
14
 Осер 32 8 9 15 30-53 33
15
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
16
 Нант 32 6 14 12 35-46 32
17
 Брест 32 7 11 14 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
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28.04 22:00
Страсбур – Лион
 1 : 2
29.04 18:00
Лилль – Аяччо
 3 : 0
30.04 14:00
Монако – Монпелье
 0 : 4
30.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 1 : 0
30.04 16:00
Ренн – Анже
 4 : 2
30.04 16:00
Труа – Ницца
 0 : 1
30.04 18:05
ПСЖ – Лорьян
 1 : 3
30.04 21:45
Марсель – Осер
 - : -
2.05 22:00
Тулуза – Ланс
 - : -
3.05 22:00
Брест – Нант
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 23
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 20
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 26 2 2
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