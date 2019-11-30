Каков годовой бюджет «Монако», за который играет Головин? «СЭ» знает ответ

Директор «Монако» по связям с общественностью Жюльен Кревелье сообщил размер годового бюджета клуба, которым владеет российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

Ранее L'Equipe приводил данные по всем клубам французской лиги 1, утверждая, что монегаски тратят 220 миллионов евро. В действительности эта сумма оказалась чуть меньше — 215 миллионов (Александр Бобров).

В целом, если верить L'Equipe, бюджеты других клубов доходят до таких сумм:

1 «ПСЖ» 637* 2 «Лион» 310 3 «Монако» 215 4 «Лилль» 120 5 «Марсель» 110 6 «Сент-Этьен» 100 7 «Нант» 70 8 «Бордо» 70 9 «Ренн» 65 10 «Ницца» 50 11 «Реймс» 45 12 «Страсбур» 43 13 «Метц» 40 14 «Монпелье» 40 15 «Дижон» 38 16 «Тулуза» 35 17 «Анже» 32 18 «Амьен» 30 19 «Брест» 30 20 «Ним» 27

*в миллионах евро

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