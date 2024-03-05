Чемпионат Франции может сменить название на Макдоналдс лига 1

Чемпионат Франции в следующем сезоне может получить нового титульного спонсора, сообщает Onze Mondial.

По сведениям источника, в сезоне-2024/25 чемпионат будет называться «Макдоналдс лига 1». В этом году у лиги заканчивается контракт с титульным спонсором Uber Eats.

По новому контракту Профессиональная лига Франции (LFP) будет получать 20 миллионов евро за сезон вместо 15 миллионов евро, которые ей полагаются по нынешнему соглашению.

На данный момент лидером чемпионата Франции является «ПСЖ», который в 24 матчах набрал 55 очков. На втором месте с 46 очками идет «Брест».