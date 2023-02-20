Источник: у Неймара частичный разрыв связок голеностопного сустава

У нападающего «ПСЖ» Неймара диагностирован частичный разрыв связок голеностопного сустава, утверждает L'Equipe.

Ожидается, что 31-летний бразильский форвард пропустит 3-4 недели.

Точные сроки выздоровления игрока станут понятны после повторного обследования, которое пройдет через 48 часов.

«ПСЖ» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде с «Баварией» — 8 марта. В первом матче парижане проиграли на своем поле со счетом 0:1.