Месси получил два выходных от «ПСЖ» — он прилетел с семьей в Барселону

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил два выходных от клуба после победы над «Лиллем» (4:3), сообщает журналист Виктор Наварро. Аргентинец забил победный гол ударом со штрафного в добавленное время.

По данным источника, форвард отправился с семьей в Барселону.

В этом сезоне Месси провел 27 матчей, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач.