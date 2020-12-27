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Источник: Тухель пришел в ярость от новости об увольнении

Томас Тухель. Фото Twitter
Томас Тухель. Фото Twitter
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Томас Тухель пришел в ярость после новости о его отставке с поста главного тренера «ПСЖ», сообщает AS. Официально о его уходе еще не было объявлено, однако вопрос был решен уже в среду.

Тухель встретился со спортивным директором парижан Леонардо. Встреча длилась всего час. Отмечается, что ему сообщили об отставке, и эта новость застала его врасплох, поскольку команда недавно успешно квалифицировалась в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В ближайшее время «ПСЖ» должен объявить о назначении на пост главного тренера Маурисио Покеттино.

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