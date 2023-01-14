Источник: Месси достиг принципиальной договоренности о продление контракта с «ПСЖ» до 2024 года

Нападающий Лионель Месси достиг принципиальной договоренности о продление контракта с «ПСЖ» до 2024 года, утверждает журналист TyC Sports Гастон Эдул.

35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.

Его действующий контракт с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года.

Ранее сообщалось, что отец Месси ведет переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» о переходе сына.