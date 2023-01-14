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Источник: Месси достиг принципиальной договоренности о продление контракта с «ПСЖ» до 2024 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий Лионель Месси достиг принципиальной договоренности о продление контракта с «ПСЖ» до 2024 года, утверждает журналист TyC Sports Гастон Эдул.

35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.

Его действующий контракт с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года.

Ранее сообщалось, что отец Месси ведет переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» о переходе сына.

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ТБ 2.5

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16%

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⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
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31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
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Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
3
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 15 2 1 48-13 47
2
 Ланс 18 12 5 1 31-13 41
3
 Марсель 18 12 3 3 36-15 39
4
 Монако 18 10 4 4 35-25 34
5
 Ренн 18 10 4 4 35-20 34
6
 Лорьян 18 9 5 4 30-26 32
7
 Лилль 18 9 4 5 30-24 31
8
 Клермон Фут 18 7 4 7 22-26 25
9
 Лион 18 7 4 7 27-21 25
10
 Ницца 18 6 6 6 22-20 24
11
 Реймс 18 5 9 4 21-23 24
12
 Тулуза 18 6 4 8 28-33 22
13
 Нант 18 3 9 6 18-24 18
14
 Труа 18 4 6 8 29-35 18
15
 Монпелье 18 5 2 11 28-37 17
16
 Аяччо 18 4 3 11 15-27 15
17
 Брест 18 3 5 10 18-33 14
18
 Осер 18 3 4 11 16-40 13
19
 Страсбур 18 1 9 8 22-33 12
20
 Анже 18 2 2 14 16-39 8
Результаты / календарь
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38 тур
14.01 19:00
Ланс – Осер
 - : -
14.01 21:00
Марсель – Лорьян
 - : -
14.01 23:00
Лион – Страсбур
 - : -
15.01 15:00
Лилль – Труа
 - : -
15.01 17:00
Анже – Клермон Фут
 - : -
15.01 17:00
Монпелье – Нант
 - : -
15.01 17:00
Реймс – Ницца
 - : -
15.01 17:00
Тулуза – Брест
 - : -
15.01 19:05
Монако – Аяччо
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15.01 22:45
Ренн – ПСЖ
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 13
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Неймар

ПСЖ

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Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
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М`Бай Ньянг

Осер

 13 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

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