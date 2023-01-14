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Сегодня, 19:18

Манданда: «В 37 лет объективно пора уходить из сборной»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Ренна» Стив Манданда объяснил решение завершить карьеру в сборной Франции.

«В 37 лет объективно пора уходить из команды. Пора дать дорогу молодым, поэтому мы вместе с Уго Льорисом решили уйти. Мы через многое прошли вместе», — приводит слова Манданда L'Equipe.

В составе сборной Манданда стал серебряным призером чемпионата Европы-2016, чемпионом мира-2018 и серебряным призером мирового первенства 2022 года.

Он дебютировал за национальную команду в мае 2008 года, и с тех пор провел 35 матчей, в которых пропустил 33 гола.

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⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Стив Манданда
Сборная Франции по футболу
0
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Лига 1: «Монако» — «Аяччо», «Ренн» — «ПСЖ» и другие матчи 19-го тура

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 15 2 1 48-13 47
2
 Ланс 18 12 5 1 31-13 41
3
 Марсель 18 12 3 3 36-15 39
4
 Монако 18 10 4 4 35-25 34
5
 Ренн 18 10 4 4 35-20 34
6
 Лорьян 18 9 5 4 30-26 32
7
 Лилль 18 9 4 5 30-24 31
8
 Клермон Фут 18 7 4 7 22-26 25
9
 Лион 18 7 4 7 27-21 25
10
 Ницца 18 6 6 6 22-20 24
11
 Реймс 18 5 9 4 21-23 24
12
 Тулуза 18 6 4 8 28-33 22
13
 Нант 18 3 9 6 18-24 18
14
 Труа 18 4 6 8 29-35 18
15
 Монпелье 18 5 2 11 28-37 17
16
 Аяччо 18 4 3 11 15-27 15
17
 Брест 18 3 5 10 18-33 14
18
 Осер 18 3 4 11 16-40 13
19
 Страсбур 18 1 9 8 22-33 12
20
 Анже 18 2 2 14 16-39 8
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38 тур
14.01 19:00
Ланс – Осер
 - : -
14.01 21:00
Марсель – Лорьян
 - : -
14.01 23:00
Лион – Страсбур
 - : -
15.01 15:00
Лилль – Труа
 - : -
15.01 17:00
Анже – Клермон Фут
 - : -
15.01 17:00
Монпелье – Нант
 - : -
15.01 17:00
Реймс – Ницца
 - : -
15.01 17:00
Тулуза – Брест
 - : -
15.01 19:05
Монако – Аяччо
 - : -
15.01 22:45
Ренн – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

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Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 11
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 13 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 15 2 2
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Самюэль Жиго

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 12 1 2
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