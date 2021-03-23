Источник: Мбаппе и Неймар отказались продлевать контракты с «ПСЖ»

Форварды «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе отказались продлевать контракты, сообщает 23 марта El Chringuitо. Их соглашения истекают в 2022 году.

22 марта итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что Неймар близок к продлению контракта до 2026 года. 29-летний бразилец в текущем сезоне провел 19 матчей за «ПСЖ» и забил 13 мячей при шести голевых передачах. У 22-летнего Мбаппе 36 матчей, 30 голов и девять результативных передач.