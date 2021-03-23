«Милан» интересуется голкипером «Лилля» Меньяном

Вратарь «Лилля» Майк Меньян входит в сферу интересов «Милана», сообщает 23 марта L'Equipe.

По данным источника, вариант с переходом возможен, если Джанлуиджи Доннарумма не продлит контракт с «Миланом». Соглашение истекает по окончании сезона. Француз станет главным кандидатом на вратарский пост в «Милане», если итальянец решит уйти. Ранее сообщалось об интересе «Тоттенхэма» к вратарю «Лилля».

25-летний Майк Меньян в текущем сезоне провел 40 матчей за «Лилль» во всех турнирах, пропустил 34 мяча и 16 раз отыграл «на ноль».