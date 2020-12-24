Источник: Доменек договорился с «Нантом». Он не тренировал 10 лет после ухода из сборной Франции
Раймон Доменек станет новым главным тренером «Нанта», утверждает Ouest France. 68-летний специалист договорился с клубом и скоро будет представлен официально.
Доменек не тренировал профессиональные команды больше десяти лет после отставки из сборной Франции летом 2010 года. Национальную команду специалист возглавлял с 2004 по 2010 год и завоевал с ней серебро ЧМ-2006. Ранее он возглавлял «Лион» и больше 10 лет работал с молодежной сборной Франции.
«Нант» после 17 туров занимает 16-е место в таблице лиги 1.
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