Икарди выбыл на три недели
Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди был травмирован в матче 3-го тура лиги 1 с «Брестом». Он может пропустить около месяца.
Футболист покинул поле с перевязанной правой рукой. Пресс-служба чемпионата Франции сообщает, что Икарди пропустит около трех недель. Мауро прошел обследование, которое не выявило у него перелома, однако повреждение оказалось довольно серьезным.
«ПСЖ» после трех туров лиги 1 занимает 1-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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