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Икарди выбыл на три недели

12:55
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Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди был травмирован в матче 3-го тура лиги 1 с «Брестом». Он может пропустить около месяца.

Футболист покинул поле с перевязанной правой рукой. Пресс-служба чемпионата Франции сообщает, что Икарди пропустит около трех недель. Мауро прошел обследование, которое не выявило у него перелома, однако повреждение оказалось довольно серьезным.

«ПСЖ» после трех туров лиги 1 занимает 1-е место в турнирной таблице.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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