Игроки «Монако» отпраздновали выход в Лигу чемпионов

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас показал в сторис Instagram, как игроки праздновали выход в Лигу чемпионов по итогам сезона 2020/2021.

На видео футболисты «Монако» поют песни в клубном автобусе, обнимают друг друга и благодарят болельщиков.

23 мая «Монако» сыграл вничью с «Лансом» (0:0) в матче 38-го тура чемпионата Франции. Это позволило команде с 78 очками остаться на третьем месте и попасть в квалификацию Лиги чемпионов в следующем сезоне.