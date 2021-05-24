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Игроки «Монако» отпраздновали выход в Лигу чемпионов

09:24
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас показал в сторис Instagram, как игроки праздновали выход в Лигу чемпионов по итогам сезона 2020/2021.

На видео футболисты «Монако» поют песни в клубном автобусе, обнимают друг друга и благодарят болельщиков.

 

23 мая «Монако» сыграл вничью с «Лансом» (0:0) в матче 38-го тура чемпионата Франции. Это позволило команде с 78 очками остаться на третьем месте и попасть в квалификацию Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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