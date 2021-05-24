Игроки «Монако» отпраздновали выход в Лигу чемпионов
09:24
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас показал в сторис Instagram, как игроки праздновали выход в Лигу чемпионов по итогам сезона 2020/2021.
На видео футболисты «Монако» поют песни в клубном автобусе, обнимают друг друга и благодарят болельщиков.
23 мая «Монако» сыграл вничью с «Лансом» (0:0) в матче 38-го тура чемпионата Франции. Это позволило команде с 78 очками остаться на третьем месте и попасть в квалификацию Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Читайте также
«Это позор, зачем вы вообще туда поехали». В Канаде в шоке от выступления сборной на чемпионате мира
5
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю