Хесе расторг контракт с «ПСЖ»

«ПСЖ» расторг контракт с полузащитником Хесе Родригесом. Об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.

Соглашение, рассчитанное до лета 2021 года, было расторгнуто 5 декабря.

Хесе — воспитанник «Реала». В «ПСЖ» он перешел 2016 году из мадридского клуба. L'?quipe сообщал, что парижане заплатили за его трансфер 25 миллионов евро. Всего за «ПСЖ» 27-летний хавбек провел 18 матчей и забил 2 гола.

За 4 года в парижском клубе он четыре раза уходил в аренду — в «Лас-Пальмас», «Сток Сити», «Бетис» и «Спортинг».