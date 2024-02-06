Мбаппе не устраивает зарплата, которую предлагает «Реал»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе остался недоволен зарплатой, которую ему предлагает «Реал», сообщает The Independent.

По сведениям источника, предложение мадридцев не устраивает ни 25-летнего француза, ни его окружение. Стороны еще не приблизились к соглашению по зарплате игрока.

Ранее сообщалось, что Мбаппе подпишет с «Реалом» контракт на 6 лет с зарплатой в 32 миллиона евро в год.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Эпохальный трансфер Мбаппе в «Реал» все-таки состоится. Этот переход пойдет на пользу всему футболу