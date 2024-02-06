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Сегодня, 09:36

Мбаппе не устраивает зарплата, которую предлагает «Реал»

Сергей Разин
корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе остался недоволен зарплатой, которую ему предлагает «Реал», сообщает The Independent.

По сведениям источника, предложение мадридцев не устраивает ни 25-летнего француза, ни его окружение. Стороны еще не приблизились к соглашению по зарплате игрока.

Ранее сообщалось, что Мбаппе подпишет с «Реалом» контракт на 6 лет с зарплатой в 32 миллиона евро в год.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 29 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Эпохальный трансфер Мбаппе в «Реал» все-таки состоится. Этот переход пойдет на пользу всему футболу

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 14 5 1 48-17 47
2
 Ницца 20 11 6 3 20-11 39
3
 Брест 20 10 6 4 29-17 36
4
 Лилль 20 9 8 3 28-14 35
5
 Монако 20 10 5 5 37-28 35
6
 Ланс 20 9 5 6 24-19 32
7
 Реймс 20 9 3 8 27-27 30
8
 Марсель 20 7 8 5 28-22 29
9
 Ренн 20 7 7 6 30-25 28
10
 Страсбур 20 6 7 7 21-26 25
11
 Гавр 20 5 9 6 23-24 24
12
 Монпелье 20 4 8 8 20-25 20
13
 Тулуза 20 4 8 8 19-27 20
14
 Нант 20 5 4 11 20-31 19
15
 Лион 20 5 4 11 20-33 19
16
 Метц 20 4 4 12 17-31 16
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 Лорьян 20 3 7 10 26-42 16
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 Клермон Фут 20 3 6 11 14-32 15
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9.02 23:00
Марсель – Метц
 - : -
10.02 19:00
Ланс – Страсбур
 - : -
10.02 23:00
ПСЖ – Лилль
 - : -
11.02 15:00
Гавр – Ренн
 - : -
11.02 17:00
Клермон Фут – Брест
 - : -
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Лорьян – Реймс
 - : -
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