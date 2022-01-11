Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Грегори Купе станет тренер вратарей «Бордо»

16:06
Теги:

Бывший голкипер сборной Франции Грегори Купе войдет в тренерский штаб «Бордо». Он будет работать с вратарями команды, сообщает L'Equipe.

Пик карьеры Купе пришелся на «Лион», за который он провел 370 матчей. После он на год заехал в Мадрид, где выступал за «Атлетико», а карьеру завершил в «ПСЖ» в 38 лет.

На его счету 37 игр в составе сборной Франции. С 2018 года Купе работает в «Лионе» тренером вратарей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как спорт влияет на мозг? Все о влиянии физической активности
0
Реклама