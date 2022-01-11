Грегори Купе станет тренер вратарей «Бордо»

Бывший голкипер сборной Франции Грегори Купе войдет в тренерский штаб «Бордо». Он будет работать с вратарями команды, сообщает L'Equipe.

Пик карьеры Купе пришелся на «Лион», за который он провел 370 матчей. После он на год заехал в Мадрид, где выступал за «Атлетико», а карьеру завершил в «ПСЖ» в 38 лет.

На его счету 37 игр в составе сборной Франции. С 2018 года Купе работает в «Лионе» тренером вратарей.